Bộ GTVT yêu cầu Đồng Nai bàn giao mặt bằng sớm để thi công cao tốc

Ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai.

Hiện tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai thi công còn hạn chế do việc bàn giao mặt bằng tiến triển rất chậm. Cụ thể, đối với dự án thành phần 1 hiện mới chỉ bàn giao được khoảng 7ha trên tổng số hơn 137ha đất cần giải phóng mặt bằng.

Tại dự án thành phần 2, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho các nhà thầu được gần 23ha trên tổng số hơn 176ha đất cần giải phóng mặt bằng.

Báo cáo đoàn công tác, ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng, dù UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao nhưng quá trình triển khai thực hiện còn có những bất cập, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ. Công tác giải phóng mặt bằng chậm do số lượng thửa đất vắng chủ khá lớn, thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án lớn, tác động tới phát triển kinh tế. Ngành giao thông luôn mong sớm có mặt bằng triển khai các dự án, đảm bảo tiến độ về đích đúng theo kế hoạch.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định các vị trí cấp bách, cần mặt bằng thi công sớm để các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu cần tăng cường thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa - Vũng Tàu là 19,7km.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.