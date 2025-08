Bộ đội Biên phòng Tây Ninh giải cứu 8 người bị bán sang Campuchia

Ngày 4/8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đấu tranh thành công 8 chuyên án về các loại tội phạm như: Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; buôn lậu; mua bán người và vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Đơn vị bắt giữ 33 vụ với 33 người.

Tang vật thu giữ gồm 2,5kg ma túy các loại, 1.713 viên ma túy tổng hợp, 18kg vàng, 5kg bạc, gần 917kg pháo nổ, hơn 58.000 bao thuốc lá lậu, 10 con bò, cùng nhiều phương tiện vận chuyển như ô tô, xe máy, xuồng máy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận công dân từ phía Campuchia bàn giao (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh).

Ngoài ra, lực lượng biên phòng giải cứu 2 nạn nhân bị mua bán người, khởi tố 8 vụ với 9 người, xử phạt hành chính 8 vụ. Đồng thời, BĐBP bàn giao 17 vụ với 16 người cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong công tác phối hợp, BĐBP tỉnh Tây Ninh cùng Đoàn 3/Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) đã phá thành công 2 chuyên án, bắt 5 người và giải cứu 6 nạn nhân bị mua bán người. Tang vật thu giữ gồm 28,2kg ma túy đá và 12 bánh heroin.

Lực lượng cũng phối hợp xử lý 6 vụ, thu giữ gần 680kg pháo nổ và hơn 4,4 tấn nguyên liệu thuốc lá sấy khô.

Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận định, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản ổn định. Công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng được duy trì chặt chẽ theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp với lực lượng vũ trang Campuchia tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh mô hình tự quản ở cơ sở, tăng cường vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.