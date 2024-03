Trước đó, Cơ quan Anh ninh điều tra Bộ Công an gửi văn bản đến UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh; quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án; các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh; hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án; các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Quảng Nam có liên quan đến thực hiện dự án.

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Nam cung cấp các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 đến nay. Trong ảnh là cây sưa trên đường phố Tam Kỳ (Ảnh: Công Bính).

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án, nhà thầu thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh này từ năm 2019 đến nay.

Thông tin có liên quan đến các công ty cây xanh, gồm Công ty TNHH Cây xanh Công Minh; Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ; Công ty TNHH môi trường xanh Quảng Trị, trụ sở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Công ty TNHH Môi trường Quảng Nam, trụ sở tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam; Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh, trụ sở tại Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Công ty TNHH Đô thị Nghệ An, trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Công ty TNHH Đô thị Lộc Xanh, trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty TNHH An Nguyên, trụ sở tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; Công ty TNHH Cây xanh Công Minh Đà Nẵng, trụ sở tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Công ty TNHH cây xanh Kiên Giang, trụ sở tại Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện chủ động rà soát, phối hợp, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu liên quan. Sở Xây dựng tổng hợp, thống kê để gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trước ngày 6/3.

Năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam giúp đỡ xác minh đơn tố giác liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh do bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác, từ năm 2020 đến nay, bà Phạm Mỹ Hạnh đã tổ chức các hội thảo quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và kêu gọi nhiều cá nhân góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh để được bà Hạnh và công ty chi trả lợi nhuận cao.

Sau khi nộp tiền cho bà Hạnh, các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như bà này cam kết. Do đó, những người này cho rằng bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng nên đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Bà Phạm Mỹ Hạnh sau đó cũng đã bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.