Bộ Công an: Rất khó làm giả thẻ căn cước công dân gắn chip

Theo báo cáo tổng kết Luật Căn cước công dân của Bộ Công an, ngày 1/7/2021 hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân chính thức đưa vào vận hành. Trên cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập, Bộ Công an đã tiến hành cấp trên 98,5 triệu số định danh cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống (đã loại bỏ các trường hợp: công dân bị trùng; đã chết; thôi quốc tịch; công an địa phương đề xuất xóa và các công dân chưa được làm sạch dữ liệu bao gồm cả những công dân thiếu nơi thường trú).

Làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trong quá trình thu thập thông tin công dân, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra, phúc tra thông tin của từng người dân để bảo đảm chính xác 100% thông tin dân cư.

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ rà soát, cập nhật trên 92.000 trường hợp thôi quốc tịch; gần 5 triệu trường hợp thay đổi thông tin trong hộ tịch để phục vụ việc làm sạch dữ liệu, cấp số định danh cá nhân cho gần 6 triệu trẻ em mới sinh từ ngày 1/1/2016.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp nhân khẩu đặc biệt chưa được thu thập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 507 trường hợp người chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng đã được giải quyết đăng ký thường trú, cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; 870 trường hợp là con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa xác định được quốc tịch, 15.227 trường hợp không xác định được quốc tịch, chưa được đăng ký thường trú, cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 9.679 trường hợp công dân không có giấy tờ tùy thân.

Bộ Công an cho biết, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thực hiện kết nối với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để tiến hành rà soát, đánh giá, xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, kịch bản kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hệ thống cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa.

Kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ để xác thực số định danh cá nhân/Căn cước công dân, xác thực thông tin chủ hộ, tra cứu thông tin công dân.

Kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xác thực thông tin công dân; kết nối với Bộ Tư pháp để thực hiện cấp, hủy số định danh cá nhân cho trẻ em khai sinh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã kết nối với Bộ Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính).

Căn cước công dân gắn chíp điện tử (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Cụ thể, kết nối với Cục Cảnh sát giao thông phục vụ nghiệp vụ đăng ký xe, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; kết nối với Cục Quản lý xuất nhập cảnh phục vụ làm sạch dữ liệu hộ chiếu, quản lý người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; kết nối với Cục Hồ sơ nghiệp vụ phục vụ làm sạch dữ liệu hồ sơ căn cước can phạm, đối tượng lưu động.

Bộ Công an khẳng định, thẻ Căn cước công dân sản xuất theo công nghệ hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn ISO, ICAO... có độ bền cao, hình thức đẹp, dễ bảo quản, dễ sử dụng và có yếu tố bảo an cao, rất khó để làm giả.

Qua công tác cấp Căn cước công dân đã phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu nghiệp vụ của ngành, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử (1/3/2021 đến 30/6/2021).