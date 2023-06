Bộ Công an ra mắt website phục vụ tuyển sinh Công an nhân dân

Vừa qua, Cục Đào tạo phối hợp với Tổng Công ty công nghệ - viễn thông Toàn cầu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt website Tổng đài tuyển sinh Công an nhân dân (CAND).

Tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, đại diện nhóm cán bộ, công nhân viên xây dựng website Tổng đại tuyển sinh CAND trình bày về quá trình xây dựng và tính năng cơ bản của website Tongdaituyensinhcand.vn.

Toàn cảnh lễ ra mắt (Ảnh: X.M.).

Theo Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, website sẽ là nơi tổng hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh CAND; góp phần quan trọng trong tuyên truyền thông tin tuyển sinh; vận động được những em có học lực khá, giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường CAND.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh: X.M.).

Ông Tuấn biểu dương các đơn vị có liên quan khi đưa vào website tính năng thi thử phần thi trắc nghiệm bài thi đánh giá của Bộ Công an (nội dung chiếm đến 60% tổng số điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an).

Điều này sẽ giúp cho thí sinh có thêm trải nghiệm, kinh nghiệm khi tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an và giúp các thí sinh năm nay cũng như các năm sau tự tin khi đăng ký dự thi, dự tuyển vào các trường CAND.

Còn Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định, việc khai trương website Tongdaituyensinhcand.vn đánh dấu một bước phát triển trong công tác phối hợp giữa Cục Đào tạo và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt website (Ảnh: X.M.).

Tại buổi lễ, sau khi thực hiện nghi lễ ra mắt website, các đại biểu đã trải nghiệm bài thi thử trên website.