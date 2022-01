Bộ Công an ra mắt Phòng Tổng đài hướng dẫn CCCD và quản lý dân cư

Dân trí Sáng 6/1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) khai trương Phòng tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận thông tin về cấp, trả căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06 - Bộ Công an) cho biết: Việc đưa vào vận hành Hệ thống tổng đài hướng dẫn về CCCD và Quản lý dân cư để thực hiện giải đáp những vấn đề vướng mắc phục vụ công dân trong khi thực hiện các thủ tục hành chính, công tác cấp CCCD và công tác liên quan đến đăng ký quản lý cư trú, dữ liệu dân cư tạo thuận tiện cho người dân.

"Với tinh thần chủ động tiếp nhận các nguồn tin của công dân phục vụ giải đáp những vướng mắc, trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cư trú, cấp, quản lý CCCD, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã xây dựng 3 chức năng vận hành của tổng đài, đó là: Trả lời tự động; Tổng đài viên trả lời câu hỏi của công dân; Trả lời câu hỏi trang Facebook/Zalo, đảm bảo "không có độ trễ" trong giải đáp công dân", Thượng tá Vũ Văn Tấn nói.

Cũng theo Thượng tá Vũ Văn Tấn, để đảm bảo ổn định vị trí làm việc như tính đồng bộ, xuyên suốt trong hạ tầng của hệ thống tổng đài, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã nghiên cứu, khảo sát và đề xuất lãnh đạo Cục C06 bố trí một phòng riêng cho phòng trực tổng đài hướng dẫn về CCCD và quản lý dân cư, với 40 cán bộ trực. Tất cả cán bộ, chiến sĩ và cán bộ trực tổng đài được tuyển chọn, tập huấn, hướng dẫn tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc của người dân khi liên hệ với tổng đài qua số điện thoại hotline 1900.0368.

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng C06 thông tin tại lễ khai trương.

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng C06, việc xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống tổng đài hướng dẫn về CCCD và quản lý dân cư đã viết vào trang sử của lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng như của lực lượng công an về tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", với mong muốn tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác nhằm bảo vệ an ninh tổ quốc, hết lòng "Phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân" theo tư tưởng HCM đã đề ra. Chính vì vậy, Thượng tá Tô Anh Dũng đề nghị:

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục phát huy năng lực, khả năng của mình nghiên cứu, phát triển thêm nhiều mảng dịch vụ, triển khai các ứng dụng dựa trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tham mưu lãnh đạo các cấp, huy động các Bộ, Ban, ngành triển khai các mặt công tác phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, sớm để người dân hưởng những tiện ích mà hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD mang lại.

"Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư khẩn trương các kết nối, chia sẻ với các đơn vị nghiệp vụ trong ngành công an, góp phần đổi mới phương thức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội", Thượng tá Tô Anh Dũng nói.

Nguyễn Dương