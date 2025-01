Bộ Công an đề xuất xây dựng công an 3 cấp, không tổ chức công an cấp huyện

Sáng 7/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 của Cục Tổ chức cán bộ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh ba nhóm công tác tổ chức cán bộ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một trong số đó là phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy", cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đó, Đại tướng yêu cầu Thủ trưởng công an các cấp và lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ghi nhớ và thực hiện cho được căn dặn của người đứng đầu Đảng: "Cán bộ đứng đầu cấp ủy và hệ thống tổ chức cán bộ luôn phải có 3 câu hỏi đồng thời phải có câu trả lời hợp lý, đó là: Làm sao có được bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực? Làm sao có đội ngũ cán bộ có giác ngộ, có tâm huyết vì nước, vì dân, vì sự nghiệp của Đảng? Tại sao Đảng phải chọn khâu cán bộ là then chốt?".

Từ đó, các đơn vị làm tốt công tác tham mưu sắp xếp tổ chức cán bộ trong CAND, bảo đảm sau lần sắp xếp thứ ba thật sự là một bộ máy kiểu mẫu, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án, phương án về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Công an và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an các cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm có kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng giảm cấp trung gian ở địa phương, tăng cường cơ sở, sắp xếp lại lực lượng.

Cụ thể, xây dựng công an 3 cấp (Bộ, tỉnh, xã), không tổ chức Công an cấp huyện; bảo đảm lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, nhanh nhất, xuyên suốt từ Bộ đến địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang còn yêu cầu Thủ trưởng công an các cấp và lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ chủ động tính toán kiện toàn tổ chức đảng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đánh giá cán bộ trong quá trình bố trí, sắp xếp khi tinh gọn tổ chức bộ máy phải công tâm, khách quan, mạnh dạn sàng lọc đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và sử dụng những cán bộ có năng lực thật sự nổi trội, uy tín cao, bố trí đúng người, đúng việc.

Đối với số cán bộ, chiến sĩ chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện đúng theo chế độ chính sách.

Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Năm 2024, công tác tổ chức cán bộ trong CAND đã bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp.

Lực lượng tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Trung tướng Lừng, trong năm vừa qua, nhiều lãnh đạo, chỉ huy trong CAND đã được giới thiệu, bổ nhiệm, đưa vào quy hoạch giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Cục Tổ chức cán bộ đã làm tốt công tác tham mưu bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, xây dựng Công an xã, thị trấn.