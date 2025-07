Bộ Công an đề xuất cấp đổi căn cước trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID

Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh trật tự.

Trong đó, tại Điều 5 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất các cơ quan quản lý căn cước gồm cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an; cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố và công an xã, phường, đặc khu.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước.

Cụ thể, việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Bộ Công an đề xuất việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Cơ quan quản lý căn cước sẽ sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Về nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, Bộ Công an đề xuất địa điểm sẽ là tại bất kỳ cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố và công an xã, phường, đặc khu, không cần phải ở nơi công dân cư trú như luật hiện hành.

Bộ Công an đề xuất trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.

Tại dự án Luật sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định, trường hợp người được cấp căn cước điện tử đã xuất trình theo yêu cầu thì cơ quan, tổ chức, không được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất sửa đổi khoản 1, Điều 64.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định thời gian lái xe liên tục của người lái ô tô không quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ. Đồng thời, Bộ đề xuất thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.