Bộ Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch

Đó là một trong những nội dung được Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ giải pháp công tác trong quý IV/2021 và những tháng cuối năm 2021, diễn ra vào sáng 28/9.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Anh).

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Nổi bật, lực lượng công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Các lực lượng công an đã tham gia trong tất cả các khâu từ truy vết, khoanh vùng, chốt chặn, hỗ trợ tiêm vắc xin, điều trị người bệnh…

Ngoài ra, công an còn tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa phục vụ "mục tiêu kép"…

Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch tham gia bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng, đoàn khách quốc tế, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Hội nghị Trung ương; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kỳ họp của Quốc hội khóa XV…

Về tình hình phạm tội và trật tự, an toàn xã hội, trong 9 tháng đầu năm 2021, xảy ra hơn 31.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 10,69% so với cùng kỳ năm 2020... Trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; xảy ra hơn 8.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.000 người, bị thương hơn 5.600 người (giảm 23,64% số vụ, 16,4% số người chết, 28,38% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2020)...

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, đánh bạc… góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Anh).

Lực lượng công an các đơn vị đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 56.000 đối tượng, triệt phá hơn 1.200 băng, nhóm tội phạm. Điều tra, xử lý 290 vụ buôn lậu, hơn 1.500 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả...

Ngoài ra, công an các đơn vị còn phát hiện hơn 21.000 vụ, với hơn 31.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 517,57 kg heroin, 2.212,24 kg và 1.750.311 viên ma túy tổng hợp, 964,48 kg cần sa…

Đối với tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt gần 2.000 vụ, với 3.000 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu giữ hơn 1.000 khẩu súng các loại, hơn 640.000 viên đạn, hơn 1.300 kg thuốc nổ; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi gần 12.000 khẩu súng các loại, gần 320.000 viên đạn, gần 2.000 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn.

Bộ Công an cũng đã xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống từ ngày 1/7/2021; xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng của Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;...

Trung tướng Tô Ân Xô báo cáo kết quả công tác công an tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ giải pháp công tác trong quý IV/2021 và những tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Nguyễn Anh).

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được thời gian qua; đặc biệt biểu dương Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Y tế Công an đã chủ động, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ xung phong nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện thắng lợi phong trào thi đua trong toàn lực lượng với chủ đề: "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn, phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội" với phương châm: "Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sỹ Công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"… Chủ động triển khai kế hoạch, biện pháp nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, bảo đảm an ninh quốc gia, nhất là an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của 2 dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; cảnh sát cơ động…

Nguyễn Dương