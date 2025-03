Bộ Công an cử 25 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ Myanmar sau trận động đất lịch sử

Sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra vào ngày 28/3 - một trong những trận động đất lớn nhất từng làm rung chuyển quốc gia Đông Nam Á này trong thế kỷ qua - ngày 30/3, Bộ Công an cho biết sẽ cử đoàn cứu nạn cứu hộ sang Myanmar khắc phục hậu quả.

Theo Bộ Công an, đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam gồm 25 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, làm Trưởng đoàn; 2 cán bộ đối ngoại và phiên dịch, một bác sĩ, 22 cán bộ chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ và các phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.

Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối nay.

Trong khoảng thời gian 10 ngày, đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm dưới đống đổ nát ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: AFP).

Trước đó, ngày 29/3, lãnh đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cho biết Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch, thành lập lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của QĐND Việt Nam tại Myanmar gồm 79 quân nhân thuộc lực lượng chỉ huy, thông tin tuyên truyền, lực lượng cứu hộ và lực lượng quân y.

Tổng chỉ huy lực lượng là Đại tá Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Liên quan đến vụ động đất, đến tối 29/3, số người thiệt mạng tại Myanmar đã tăng lên 1.644 người.

Tại nước láng giềng Thái Lan, nơi trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà và khiến một tòa nhà cao tầng đang xây dựng tại thủ đô Bangkok bị sập, ít nhất 9 người đã thiệt mạng.

Dự báo mô hình của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người thiệt mạng tại Myanmar có thể vượt quá 10.000 và tổn thất có thể lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của nước này.

Trận động đất hôm 28/3 cũng khiến nhiều địa điểm tại Việt Nam rung chuyển, cảm nhận rõ rệt sự rung động.