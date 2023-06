Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

Quyết định số 84 của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thông báo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm, diễn ra sáng 15/6.

Trước đó, ngày 23/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định về việc chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đây là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia.

Đảng ủy Công an Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân. Đây cũng là cơ quan nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, chính sách, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác trong công an.

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Công an kiêm nhiệm. Phó Bí thư do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an kiêm nhiệm còn Ủy viên thường vụ là các Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ 2015 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức vụ người đứng đầu Nhà nước tại kỳ họp bất thường diễn ra sáng 2/3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê ở Vĩnh Long.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.