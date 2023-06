Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng cho Trung tá Nguyễn Chí Thành

Ngày 14/6, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an.

Các tập thể được phong tặng danh hiệu gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trung tá Nguyễn Chí Thành (Ảnh: Bộ Công an).

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM); Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội).

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hải Phòng).

Cá nhân duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này là Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM).