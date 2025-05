Bình Dương thực hiện cao điểm 100 ngày giải ngân đầu tư công

Ngày 14/5, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 94, trong đó thông qua kế hoạch cao điểm 100 ngày thi đua giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Theo kế hoạch, lộ trình được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phấn đấu đến ngày 30/6/2025, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công toàn tỉnh đạt 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tỷ lệ giải ngân đối với các công trình trọng điểm không vướng mắc phải đạt trên 60%.

Phối cảnh cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Ảnh: T.X.).

Giai đoạn 2: Phấn đấu đến ngày 31/8/2025, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 70% kế hoạch được giao, trong đó các công trình trọng điểm không vướng mắc phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 80%.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng xem xét các nội dung quan trọng như: phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án Cảng tổng hợp An Tây tại phường An Tây, TP Bến Cát; xác định chi phí và phần vốn đầu tư liên quan đến diện tích đất hơn 5 ha thu hồi tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, do Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty cổ phần quản lý.

Phiên họp cũng thống nhất điều chỉnh chủ trương đối với Dự án đầu tư giải quyết điểm ngập tại lưu vực rạch Ông Đành (đoạn từ Đại lộ Bình Dương đến sông Sài Gòn); xem xét dự thảo Hợp đồng BOT của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngoài ra, UBND tỉnh đã xem xét việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị xã Bến Cát (nay là TP Bến Cát) đến năm 2040; dự thảo Quyết định cho thuê đất để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Cây Trường tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II (huyện Bàu Bàng); cùng dự thảo Quyết định về việc định giá tối đa đối với các dịch vụ công chứng theo yêu cầu trên địa bàn tỉnh.