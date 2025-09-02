Biển người háo hức chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh

6h30 ngày 2/9, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội) Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn 40.000 người tham dự lễ diễu binh, diễu hành, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời: Trung Quốc, Liên Bang Nga, Lào, Campuchia.

Để xem trực tiếp, người dân nên đi sớm, chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Kim Mã, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Tràng Tiền,... và có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố.

Nụ cười rạng rỡ của khối nữ chiến sĩ biệt động (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6h30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Sau Lễ chào cờ tại khu vực Quảng trường Ba Đình, từ Sân vận động Mỹ Đình Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ khai hỏa loạt đại bác báo hiệu buổi diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Cùng với đó là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8,... mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dẫn đầu khối không quân bay qua Quảng trường Ba Đình.

Tiếp theo là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 cùng với các máy bay hiện đại như Yak-130, L-39NG; "Hổ mang chúa" SU-30MK2,... sẽ biểu diễn trên bầu trời Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ ngày 31/8 và rạng sáng 1/9, đã có rất đông người dân đổ về các tuyến đường, phố quanh Quảng trường Ba Đình như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương,... và nhiều tuyến phố trung tâm khác, chọn các vị trí "đắc địa" để chờ theo dõi đại lễ.

Để đáp ứng một phần chỗ nghỉ ngơi của người dân, Công an TP Hà Nội đã bố trí các khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cụ thể, khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung.