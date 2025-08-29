"Biển người" đổ về khu Quảng trường Ba Đình chờ xem tổng duyệt diễu binh

Theo kế hoạch, sáng 30/8, trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Buổi tổng duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Đặc biệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

Lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng,...

Bên cạnh đó, tại buổi tổng duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.

Buổi tổng hợp luyện diễn ra vào tối 24/8 trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngay từ chiều 29/8, đã có rất đông người dân tập trung về các tuyến đường, phố quanh Quảng trường Ba Đình như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương,... chọn vị trí "đắc địa" để chờ theo dõi buổi tổng duyệt.

Cũng trong sáng 29/8, Công an TP Hà Nội cũng đã bố trí các khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cụ thể, khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung..

Chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 có sự tham dự của hơn 40.000.

Trong đó lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

Lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm;

Các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác (nội dung được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi tổng duyệt).

Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.

Vào tối 27/8, trên Quảng trường Ba Đình cũng đã diễn ra buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.