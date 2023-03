Bị xử phạt vì lên Facebook xúc phạm CSGT

N.V.Q. tại cơ quan công an huyện Mường Khương (Ảnh: CACC).

Ngày 2/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 26/2, Đội An ninh Công an huyện Mường Khương đã phát hiện N.V.Q. (SN 2006, ngụ huyện Mường Khương) sử dụng Facebook cá nhân để đăng bài có nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Mường Khương.

Cụ thể, ngày 26/2, N.V.Q. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý. Sau đó Q. sử dụng điện thoại chụp ảnh rồi đăng ảnh, kèm lời lẽ xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT trên Facebook cá nhân.

Tại cơ quan công an, N.V.Q. thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ pháp luật hiện hành, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,7 triệu đồng, buộc gỡ bỏ tin bài có nội dung vi phạm.