Bí thư TPHCM: 4 quý là 4 trận đấu thì trận đầu tiên bị thua đậm

Sáng 1/4, UBND TPHCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ giải pháp quý II năm 2023. Trong 3 tháng đầu tiên của năm, TPHCM phải đương đầu với những khó khăn nhiều hơn thuận lợi.

Phát biểu gợi mở cho hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhìn nhận, trong 3 năm qua, tình hình đang diễn biến đúng theo tinh thần dự báo của chuyên gia, nhà khoa học. Thế giới có các biến động, bất định, phức tạp và nhiều thứ mơ hồ.

"TPHCM hội nhập sâu rộng, các hoạt động đều ảnh hưởng ít nhiều từ tình hình thế giới và trong nước", ông Nguyễn Văn Nên nhận định.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố điểm lại, năm 2021, TPHCM phải chiến đấu với đại dịch Covid-19 và vượt qua trong điều kiện ngặt nghèo. Năm 2022 là năm phục hồi, địa phương dự tính sẽ lấy lại những gì đã mất.

Cuối năm 2022, đầu năm 2023, thành phố đã dự tính được năm 2023 có nhiều khó khăn, thử thách. Do đó địa phương đã đề ra chỉ tiêu thấp hơn, đặt quyết tâm thúc đẩy các hoạt động để thích ứng, tìm cơ hội vượt qua khó khăn.

"Nhưng sự thật chúng ta không ngờ đến là các chỉ số thấp ở mức sâu như thế. Những khó khăn đã được dự tính trước, nhưng các chỉ số giảm sâu hơn điều được dự đoán", Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Bí thư Nên dẫn lại, một số chuyên gia cho rằng, kết quả trên là hậu quả của một sự bật dậy còn gượng gạo do căn bệnh cũ còn để lại. Do đó, từng ngành, từng lĩnh vực cần xem lại mình một cách khách quan, nghiêm túc để đề ra việc cần làm cho quý II, những quý còn lại của năm và những năm còn lại của nhiệm kỳ.

"Nói theo cách thể thao thì một năm có 4 trận đấu (4 quý). Trận đầu chúng ta dự tính thủ hòa, nhưng lại bị thua đậm. Các trận còn lại chúng ta có đủ mạnh để vào chung kết hay không, có tạo ra chiến thắng để bù lại số điểm bị mất, bàn thua của quý I hay không?", ông Nguyễn Văn Nên đặt câu hỏi.

Bí thư Nên thông tin, những ngày qua, nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu chính sách kinh tế - xã hội đã phát biểu, đặt câu hỏi, phân tích vấn đề của TPHCM với tinh thần khách quan, tương đối chính xác và có sự sẻ chia. Điều đó cho thấy, TPHCM đang được toàn xã hội quan tâm, thành phố cần xem lại mình để nỗ lực hơn.

Tốc độ tăng trưởng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tương quan với GDP quý I (Biểu đồ: Tổng cục Thống kê).

Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố, TPHCM có 4 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm trong quý I/2023 là vận tải kho bãi (giảm 0,63%), thông tin và truyền thông (giảm 2,7%), kinh doanh bất động sản (giảm 16,2%), y tế và hoạt động cứu trợ xã hội (giảm 4,82%). Các ngành còn lại đều đạt mức tăng trưởng khá, trong đó ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng cao nhất (tăng 24,24%).

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TPHCM trong quý I ước đạt hơn 360 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng gần 0,3% của quý I/2022. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, TPHCM tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và xếp hạng 56 trên tổng số 63 địa phương.

Trong tháng 3 vừa qua, TPHCM cũng ghi nhận mức suy giảm 2,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ so với tháng trước đó. Như vậy, thành phố đã trải qua 3 tháng liên tiếp chỉ tiêu này giảm so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do đà giảm của lĩnh vực bất động sản, vui chơi giải trí.

Ở chiều hướng ngược lại, TPHCM ghi nhận số lượng doanh nghiệp cấp phép mới và tổng số vốn doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố là 497,5 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tình hình xuất, nhập khẩu 3 tháng đầu tiên của năm 2023 gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc nguồn thu của TPHCM từ khu vực này giảm hơn 11%. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách Nhà nước (giảm 1,5% cùng kỳ) và chi ngân sách địa phương (giảm 8,5% cùng kỳ).