Bí thư Đảng ủy phường có vợ làm ở CDC Nghệ An được Bộ Công an mời làm việc

Dân trí Ông V.T.A., Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung, TP Vinh (Nghệ An) được Bộ Công an mời ra Hà Nội làm việc. Vợ của ông A. làm ở CDC Nghệ An.

Sáng 28/12, ông Trần Hoàng Song, Chủ tịch UBND phường Đội Cung (TP Vinh) cho biết, ông V.T.A., Bí thư Đảng ủy phường đã tổ chức họp cơ quan, thông tin về việc công an mời vị này ra làm việc.

"Vừa qua cơ quan công an đã mời cả hai vợ chồng anh T.A. ra Hà Nội làm việc. Nội dung như thế nào thì tôi không được biết", ông Trần Hoàng Song cho biết.

UBND phường Đội Cung - nơi ông V.T.A. công tác (Ảnh: Nguyễn Duy).

Về vấn đề trên, trao đổi với PV Dân trí, ông V.T.A. - Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung xác nhận, C03, Bộ Công an mời ông và vợ là bà N.T.H.T. ra Hà Nội để làm việc. Bà T. là kế toán trưởng tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An.

Ông T.A. cũng cho biết đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của C03: "Phần việc của tôi được cơ quan điều tra yêu cầu thì tôi đã thực hiện xong và hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi thống nhất các nội dung, cơ quan điều tra đã cho tôi về".

Giám đốc CDC Nghệ An cho biết ông không nhận "hoa hồng" từ Công ty Việt Á (Ảnh: N.D).

Trước đó, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã triệu tập 11 người ra Hà Nội làm việc, trong đó, có 8 cán bộ ở CDC Nghệ An và 3 người khác liên quan.

Ngoài ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, còn có kế toán, thủ quỹ, cán bộ ở phòng kế hoạch, tổ đấu thầu.

Ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế và An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã đến cơ quan yêu cầu thu giữ toàn bộ hồ sơ 4 gói thầu mua sinh phẩm, vật tư của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) để nghiên cứu.

Trước đó ngày 21/12, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Định khẳng định, ông không nhận bất kỳ quà hay khoản "hoa hồng" nào từ Công ty Việt Á.

Được biết, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, CDC Nghệ An mua sinh phẩm, vật tư của Công ty Việt Á theo 4 gói thầu, trong đó 2 gói được đấu thầu rộng rãi, 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại là vào ngày 31/10, với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Bình quân CDC Nghệ An mua của Công ty Việt Á với giá là 367.500 đồng/bộ test PCR. Ở thời điểm mua với giá cao nhất là 470.000 đồng/bộ.

Nguyễn Duy