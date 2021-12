Bộ Công an triệu tập Giám đốc CDC Nghệ An liên quan vụ Việt Á

Dân trí Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã triệu tập ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, để làm rõ một số thông tin liên quan đến Công ty Việt Á.

Ngày 23/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bộ Công an đã triệu tập ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An ra Hà Nội để làm việc liên quan đến Công ty Việt Á.

"Trong thời gian ông Nguyễn Văn Định vắng mặt, việc điều hành, chỉ đạo CDC Nghệ An tạm thời được giao cho ông Chu Trọng Trang, Phó Giám đốc CDC Nghệ An phụ trách", nguồn tin cho biết thêm.

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Tú).

Lý do, C03 Bộ Công an yêu cầu ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, CDC Nghệ An có mua vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á với số tiền khoảng 28 tỉ đồng. Cụ thể, số vật tư, sinh phẩm mua mà CDC Nghệ An mua của Công ty Việt Á chia làm 4 gói thầu, trong đó, ngoài 2 gói được đấu thầu rộng rãi, có 2 gói chỉ định thầu trị giá hơn 18,5 tỉ đồng.

Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại được thực hiện vào ngày 31/10, với tổng trị giá hơn 13 tỉ đồng.

Ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này chưa nhận được thông báo hay lịch làm việc từ C03 Bộ Công an cũng như các đơn vị liên quan trong vụ việc nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á.

Liên quan đến vụ việc, các đối tượng của Công ty Việt Á đã khai nhận chi tiền ngoài hợp đồng, tiền "hoa hồng" cho các đơn vị mua hàng của công ty này.

Cụ thể, đối tượng Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính Công ty Việt Á cũng đã có lời khai tham gia cùng công ty chi tiền cho CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện trên cả nước.

Trước "cáo buộc" trên của đối tượng Thảo, ông Nguyễn Văn Định khẳng định chưa nhận bất kỳ khoản tiền hoa hồng từ Công ty Việt Á hay từ Phan Tôn Noel Thảo. Ông Định cũng khẳng định không biết Phan Tôn Noel Thảo là ai.

Giám đốc CDC Nghệ An cho biết thêm, trong sáng 21/12 ông đã rà soát lại toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị và tất cả đều khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền hay "hoa hồng" nào từ Công ty Việt Á.

Cũng theo ông Định, lời khai của đối tượng có nhắc chung như vậy thì C03 sẽ phối hợp làm việc với các đơn vị.

Nguyễn Tú - Nguyễn Duy