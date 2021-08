Bị Cần Thơ chặn xe chở oxy, Chủ tịch Sóc Trăng "cầu cứu" Bộ trưởng GTVT

Dân trí "Chủ tịch Sóc Trăng phải gọi điện cầu cứu tôi vì xe chở oxy về Sóc Trăng không qua được Cần Thơ, tôi phải gọi cho anh Trường Chủ tịch thành phố để xử lý" - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói.

Vấn đề nói trên được nêu ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cùng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và UBND các tỉnh, thành phố về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, vận chuyển nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, chiều nay (25/8).

Quy định "vô căn cứ": Bức xúc, ùn tắc và gây tâm lý chán nản

Tại cuộc họp, những yêu cầu khắt khe trong kiểm soát lưu thông của TP Cần Thơ là một trong những vấn đề "nóng". Cụ thể, TP Cần Thơ đưa ra một số yêu cầu như phải đăng ký trước với ngành công thương, phải trung chuyển hàng hóa trước khi đưa vào gây ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu luân chuyển, tiêu thụ hàng hóa đặc biệt là hàng nông sản, thiết bị, vật tư y tế thiết yếu; một số địa phương yêu cầu lái xe đã có giấy nhận diện phải có giấy đi đường do địa phương cấp…

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - cho biết, do một số địa phương khi triển khai vẫn chưa thực sự thống nhất, còn có những quy định cá biệt, chưa đúng tinh thần chỉ đạo chung nên công tác vận tải hàng hóa, đặc biệt là nông sản gặp nhiều khó khăn.

"Sản phẩm nông nghiệp tính đặc thù cao, có tính thời vụ nếu ko kịp thời lưu thông, chế biến sẽ quá lứa, quá thời hạn, chất lượng không đảm bảo, ảnh hưởng chuỗi giá trị gia tăng của hàng hóa nông nghiệp" - ông Tiến nói và cho biết các tuyến đường huyện lộ, đường liên huyện, liên xã, hoặc đường tiếp cận cấp xã, thôn thì đi lại vô cùng khó khăn.

Xe vận tải qua địa phận Cần Thơ gặp nhiều khó khăn, gây đứt gãy chuỗi vận tải hàng hóa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Tiến dẫn chứng: Trong 3 ngày nay, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, hay Cần Thơ khi phương tiện đã có giấy nhận diện QR Code, người trên xe có giấy xét nghiệm nhưng vẫn không cho lưu thông vào.

"Cá biệt như Cần Thơ, có doanh nghiệp vận tải cung cấp bao bì đóng gói trứng 2 ngày nay không đi được dẫn đến thiếu trứng cho thị trường TPHCM, phương tiện chở vật tư nông nghiệp bị ách tắc dẫn đến thiếu nguyên liệu để sản xuất, trong khi nhu cầu là rất lớn. Nhiều địa phương yêu cầu lái xe phải có giấy xét nghiệm PCR có giá trị trong vòng 48 tiếng, không thống nhất với quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế" - ông Tiến nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cũng cho rằng, các địa phương yêu cầu phải có giấy xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng, hoặc yêu cầu lái xe có giấy xét nghiệm còn hiệu lực vẫn phải xét nghiệm nhanh trước khi lưu thông qua địa bàn như An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu là không hề có căn cứ khoa học nào và chỉ gây thêm bức xúc, ùn tắc và gây tâm lý chán nản không muốn đi làm của đội ngũ lái xe trong khi lực lượng này đang thiếu hiện nay.

"Chúng tôi cũng đã kiểm điểm và chỉ đạo quyết liệt, gay gắt với Sở Công Thương thành phố Cần Thơ về những quy định vừa qua và đã chỉ đạo các Sở Công Thương khác cũng phải rút kinh nghiệm chung từ trường hợp vừa rồi" - ông Đông nói.

Chủ tịch Sóc Trăng cũng phải… "cầu cứu"

Trước những thông tin được các Bộ nêu ra tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - lý giải, trước đây mỗi ngày có khoảng 15.000-16.000 xe đi trên địa bàn, khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16 thì mỗi ngày khoảng 4.000 xe đi qua trung tâm thành phố. Áp dụng biện pháp tăng cường thì giảm xuống còn khoảng 2.000 - 2.500 xe đi vào trung tâm, 800 xe đi ngang trung tâm.

"Nếu để như hiện nay có trên 3.000 điểm giao nhận hàng hóa trong trung tâm thành phố thì không kiểm soát được. Chính vì vậy, để tăng cường công tác phòng chống dịch, thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện có nhu cầu đi qua trung tâm thành phố đăng ký trước qua điện thoại, zalo, email để địa phương sắp xếp, phân luồng tổ chức, điều tiết giao thông cho hợp lý" - ông Hè cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi việc hàng hóa phải bốc dỡ tại các cửa ngõ để hạn chế phương tiện và người đi từ vùng dịch về vào trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. Ông Hè khẳng định việc yêu cầu đăng ký trước không phải gia tăng thủ tục hành chính, không phải thêm điều kiện… mà chỉ là giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, phương tiện có nhu cầu đi qua thành phố được lưu thông.

"Ùn tắc có 3 lý do, do nhiều phương tiện tập trung về một điểm trung chuyển quá đông vào cùng một thời điểm. Nhiều phương tiện đi qua TP Cần Thơ lại trùng với luồng giao nhận hàng hóa của Cần Thơ. Do thao tác chuyển đổi tài xế, phun khử khuẩn chậm. Một số tài xế từ tỉnh ngoài về Cần Thơ chưa có chỗ nghỉ ngơi…. Chúng tôi đang khắc phục những tình trạng trên để giải quyết vấn đề ùn tắc" - ông Hè nói thêm.

Xe qua TP Cần Thơ phải bốc dỡ hàng hóa, tài xế phải xuất trình rất nhiều thủ tục (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước những trao đổi của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể ngay lập tức phản biện: "Anh Hè nêu lý do như vậy không hề thuyết phục".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, Cần Thơ là thủ phủ miền Tây Nam Bộ, là điểm trung chuyển lớn, những trục quốc lộ quan trọng đều đi qua thành phố mà hiện nay mỗi ngày chỉ khoảng 3.000 - 4.000 phương tiện đi, đến và đi qua thành phố là không lớn.

"Anh nhìn xem, TPHCM, Đồng Nai cũng đang ảnh hưởng dịch bệnh như vậy, lưu lượng phương tiện lớn hơn rất nhiều sao họ vẫn tổ chức tốt, vẫn đảm bảo phòng chống dịch" - Bộ trưởng GTVT nói và cho biết: "Sáng nay, Chủ tịch Sóc Trăng phải gọi điện cầu cứu tôi vì xe chở oxy về Sóc Trăng không qua được Cần Thơ, tôi phải gọi cho anh Trường - Chủ tịch TP Cần Thơ để xử lý. Nếu như thế này các anh vừa gây khó khăn cho chính các anh và cho cả các tỉnh miền Tây".

Bộ trưởng GTVT cũng đặt hàng loạt câu hỏi: "Các anh đã tính toán kỹ chưa? Nếu trung chuyển thì thành phố có sắp xếp được đủ lái xe, phương tiện để xếp dỡ không? Trang thiết bị, con người công nhân xếp dỡ có đủ không? Tập trung trung chuyển có thể gây tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh hơn. Đã tính toán kỹ liệu có phát sinh thêm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp chưa? Tính toán kỹ những tác động, ảnh hưởng đến khâu lưu thông, tiêu thụ chưa?

"Khi báo chí, doanh nghiệp, người dân bức xúc thì chứng tỏ chính sách, giải pháp của chúng ta chưa thực sự hiệu quả, cho nên các anh cũng phải tính toán lại thật kỹ, rà soát và phải có sự điều chỉnh ngay, để không trái với những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành" - Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành GTVT cũng nêu rõ thời điểm này phải coi tất cả hàng hóa đều là thiết yếu trừ hàng cấm, tất cả đều là quan trọng. Tất cả các tuyến đường bộ là luồng xanh để phục vụ vận chuyển hàng hóa, tất cả các tuyến đường thủy cũng đều là luồng xanh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai tại địa phương không được trái với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, đề nghị các địa phương rà soát lại, cái gì trái thì bãi bỏ, cái gì chưa hợp lý cũng phải điều chỉnh cho hợp lý…

Châu Như Quỳnh