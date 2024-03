Bí ẩn chiếc xe 2 tầng bị niêm phong, đỗ hàng tháng trời ở ngã tư Hà Nội

Chiều 18/3, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện một chiếc xe khách 2 tầng đỗ dưới lòng đường phố Ngô Quyền.

Chiếc xe cũ kỹ, mang biển số Lào, ghi tuyến xe chạy Hà Nội - Viêng Chăn, bị niêm phong. Trên giấy thể hiện đơn vị thực hiện việc niêm phong là Công an phường Hàng Bài, thời gian từ năm 2023, không rõ ngày tháng.

Chiếc xe khách 2 tầng đỗ tại phố Ngô Quyền (Ảnh: Hải Nam).

Người dân cho biết, chiếc xe được công an chuyển tới địa điểm này vài tháng trước.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an phường Hàng Bài cho hay chiếc xe trên là tang vật của một vụ án. Dự kiến, trong ngày hôm nay, chiếc xe sẽ được cẩu về bãi tạm giữ.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết nguyên nhân chiếc xe nằm tại đây nhiều tháng qua là xe quá to, không để vừa tại kho tang vật của công an quận.

Chiếc xe được niêm phong (Ảnh: Hải Nam).

Vị lãnh đạo cho hay vụ án liên quan đến chiếc xe trên đang được chuyển lên Công an TP Hà Nội xử lý. Vì vậy, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đang xin ý kiến về biện pháp xử lý chiếc xe.