Bệnh viện nhận tiêm vắc xin dịch vụ bị phạt 50 triệu đồng

Dân trí Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang thông báo nhận tiêm dịch vụ vắc xin phòng Covid-19 với giá 1,5 triệu đồng/liều, vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 50 triệu đồng.

Tối 16/7, Văn phòng UBND tỉnh An Giang phát đi thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang (địa chỉ tại số 234, quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên) về hành vi đăng tải thông tin đăng ký tiêm dịch vụ vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang với tổng số tiền 50 triệu đồng vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook và trang thông tin điện tử.

Nội dung thông báo của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang về việc nhận tiêm dịch vụ vắc xin phòng Covid -19 trên website bệnh viện.

Cụ thể: Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang đã đăng tải thông tin với nội dung "Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang triển khai đặt trước tiêm dịch vụ vắc xin AstraZeneca cho khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên với giá 1,5 triệu đồng/liều" lên mạng xã hội facebook và trang thông tin điện tử "Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang". Đây là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Với 2 hành vi sai trái nêu trên, Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang bị xử phạt 50 triệu đồng.

Căn cứ hành vi vi phạm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật" lên mạng xã hội facebook.

Phạt 30 triệu đồng đối với hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật" lên trang thông tin điện tử. Tổng mức phạt cho 2 hành vi nêu trên là 50 triệu đồng.

Như Dân trí thông tin trước đó, trên website chính thức của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc có đăng tải thông báo nhận đặt trước tiêm dịch vụ vắc xin AstraZeneca cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên có nhu cầu với giá dịch vụ dự kiến là 1,5 triệu đồng/liều.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế vào cuộc kiểm tra xác minh và yêu cầu bệnh viện gõ bỏ bài viết. Đến sáng 16/7, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tổ chức cuộc họp khẩn, chỉ đạo UBND tỉnh An Giang xử lý nghiêm vụ việc, có báo cáo trong ngày 16/7 và báo cáo Thủ tướng.

Minh Anh - Nguyễn Hành