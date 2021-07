Giám đốc bệnh viện tư nhận tiêm vắc xin dịch vụ 1,5 triệu đồng/liều nói gì?

Dân trí Làm việc với Sở Y tế An Giang, ông Lư Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang đã "nhận sai" khi đơn vị này đăng thông tin nhận tiêm dịch vụ vắc xin cho người dân.

Sáng 16/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, chiều qua Sở Y tế An Giang đã làm việc với lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang.

Tại buổi làm việc, ông Lư Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang xác nhận nơi đây có đăng thông báo tiêm dịch vụ vắc xin phòng Covid-19.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang nhận sai, vì đăng thông tin gây dư luận không tốt. Bệnh viện gỡ thông báo tiêm vắc xin dịch vụ trên website vào lúc 15h ngày 15/7, đồng thời chịu xử lý theo quy định pháp luật.

Sở Y tế An Giang cho biết, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện viết bản giải trình cụ thể và đăng thông tin đính chính.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Y tế củng cố hồ sơ, rà soát văn bản pháp luật liên quan, xác định mức độ vi phạm, tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Trước đó, trả lời báo chí ông Lư Quốc Hùng cho biết, từ ngày 10/7 đến 15/7 đã có hơn 36.000 người trong và ngoài tỉnh An Giang đăng ký tiêm vắc xin ngừa SARS-CoV-2 tại bệnh viện này.

Thông tin tiêm vắc xin dịch vụ đã được gỡ khỏi trang website của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang.

Về nguồn vắc xin AstraZeneca, ông Lư Quốc Hùng thông tin, trước khi đăng thông tin, bệnh viện đã liên hệ với một công ty tại TP HCM được Bộ Y tế cho phép nhập vắc xin từ nước ngoài về Việt Nam. Qua đó, công ty này cam kết cung ứng cho bệnh viện 10.000 liều vắc xin ngừa Covid-19.

Được biết, Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang chỉ mới tiếp nhận đơn đăng ký, chưa thu tiền.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc - An Giang thông báo trên website bệnh viện, đặt trước lịch tiêm dịch vụ vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19, với giá 1,5 triệu đồng/liều.

