Bệnh nhân liệt 2 chân gieo mình từ tầng 11 bệnh viện

Dân trí Đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện, nam bệnh nhân ngồi xe lăn bất ngờ gieo mình từ tầng 11 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Trưa ngày 8/5, thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông gieo mình từ tầng 11, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương, đóng tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương, nơi nạn nhân đang điều trị.

Bước đầu, nam nạn nhân được xác định là C.D.C. (SN 1971, ngụ phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Theo lãnh đạo Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương, khoảng 14h40 ngày 7/5, cán bộ bệnh viện bàng hoàng phát hiện anh C. rơi từ tầng cao, khu điều trị nội trú 12 tầng xuống lối đi phía dưới, tử vong tại chỗ.

Qua trích xuất camera cho thấy, trước thời điểm tử vong, anh C. điều khiển xe lăn, cầm theo một chiếc ghế nhựa vào thang máy từ tầng 6 hướng lên tầng 11. Anh C. sau đó ra hành lang, kê ghế nhựa vào sát lan can rồi rướn người trèo qua, gieo mình xuống phía dưới.

Khu vực anh C. rơi xuống là từ tầng 11.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền thành phố Sầm Sơn cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và phối hợp với gia đình an táng nạn nhân theo phong tục.

Được biết, sau một vụ tai nạn, anh C. bị tổn thương tủy sống dẫn đến liệt hai chân. Thời gian gần đây, anh đang điều trị tại Khoa phục hồi chức năng tổng hợp, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.

Thanh Tùng