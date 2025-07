Bé trai còn dây rốn bị bỏ trước trung tâm nhân đạo ở TPHCM

Ngày 16/7, UBND phường Dĩ An, TPHCM, phát đi thông báo tìm cha mẹ cho bé trai bị bỏ rơi trước cổng trung tâm nhân đạo ở khu phố Tân Long, phường Dĩ An.

Bé trai được đặt trong giỏ bị bỏ rơi trước cổng trung tâm nhân đạo (Ảnh: Đài phát thanh Dĩ An).

Theo UBND phường Dĩ An, vào khoảng 17h ngày 7/7, Công an phường Dĩ An nhận tin báo của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, đường ĐT743, khu phố Tân Long, về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng.

Bé trai được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ, quấn trong khăn tắm màu cam, còn cuống dây rốn. Bé mặc áo thun màu xanh có chữ Panda trước ngực.

Thời điểm phát hiện, bé tỉnh táo, cân nặng khoảng 2kg, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

UBND phường Dĩ An thông báo ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của bé thì liên hệ đến UBND phường Dĩ An.