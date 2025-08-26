Bé trai chưa rụng rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Ngày 26/8, lãnh đạo UBND xã Vinh Lộc, thành phố Huế cho biết chính quyền địa phương đã có thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi trong đêm trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 2h30 ngày 21/8, người dân phát hiện một bé trai khoảng 14 ngày tuổi, chưa rụng rốn, bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (tại thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc).

Bé trai chưa rụng rốn bị bỏ rơi trong đêm trước cổng nhà người dân ở Huế (Nguồn: UBND xã Vinh Lộc).

Thời điểm đó cháu bé nặng khoảng 3kg, mặc áo màu vàng, mang đôi tất tay và được quấn trong chiếc khăn màu cam. Bên cạnh cháu bé có một giỏ nhựa màu xanh lam, bên trong chứa nhiều khăn giấy, bỉm, bình bú và 2 bộ quần áo trẻ sơ sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, cho biết hiện nay tình trạng sức khỏe của cháu bé bình thường. Chính quyền xã tạm giao bé trai cho một gia đình ở thôn Hiền Hoà 2 chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Vinh Lộc thông báo ai là thân nhân của cháu bé, cần liên hệ chính quyền để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Đến hết ngày 31/8, nếu không có người đến nhận, xã Vinh Lộc sẽ đăng ký khai sinh cho trẻ và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.