Bé gái bị cha dượng đánh gãy xương sườn được xuất viện

Em D.T.N.H. (16 tuổi) bị cha dượng đánh nhập viện ngày 15/4. Hiện sức khỏe của em H. ổn định, đã được bệnh viện cho xuất viện về nhà.

Lãnh đạo Công an xã Châu Thới cho biết, vụ việc này đã được chuyển về Công an huyện Vĩnh Lợi theo thẩm quyền. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 15/4, giữa em D.T.N.H. (16 tuổi) ngụ ấp Công Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi và ông Nguyễn Chí B. (42 tuổi, người sống như vợ chồng với mẹ em H.) xảy ra xích mích. Lúc này, ông B. dùng ống túyp sắt đánh vào người H. khiến em bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người nhà đưa em H. đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị vết thương nặng ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn.

Sau khi đánh em H., ông B. bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 19/4, ông B. được người nhà vận động ra công an đầu thú. Một người thân của ông B. cho rằng, ông này có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.