Bé gái bị bỏ đói: Bố mẹ đều nghiện ma túy, 11 tuổi không được tới trường

Dân trí Cả bố và mẹ cháu M. (11 tuổi) đều nghiện ma túy. Mặc dù đã đến tuổi đi học nhưng cháu M. không được đến trường. Thường xuyên bị bỏ đói, cháu M. đi lang thang tìm bố mẹ và bị lạc trong rừng.

Thiếu tá Hà Văn Chinh, cán bộ Công an xã Háng Đồng, tìm thấy cháu M. và đưa cháu bé về trụ sở công an xã để chăm sóc (Ảnh: Hà Nhuận).

Sáng 2/7, thông tin với phóng viên Dân trí, Thượng úy Hà Văn Nhuận - Trưởng Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết, sau gần một ngày tìm cách liên hệ với gia đình cháu M., đến chiều qua (1/7), cán bộ của xã Háng Đồng đã trực tiếp đưa cháu bé về với gia đình tại bản Háng Đồng C.

"Hoàn cảnh cháu bé rất đáng thương, gia đình M. có bố mẹ đều là những "con nghiện" lâu năm, thường xuyên bỏ nhà đi, bỏ mặc cháu bé không quan tâm chăm sóc, mặc dù M. đã đến tuổi lên lớp, nhưng cháu không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa", Thượng úy Nhuận chia sẻ.

Theo Thượng úy Nhuận, thời điểm tổ công tác phát hiện cháu M. đi lang thang một mình trong rừng đặc dụng Tà Xùa là vào buổi tối, khu vực cháu đi lạc cách nhà khoảng 6 km, rất nguy hiểm. Khi thấy tổ công tác, cháu M. liên tục hỏi bố mẹ đâu và rất lo lắng, sợ sệt.

Ngay sau đó, tổ công tác gồm Thiếu tá Hà Văn Chính, cán bộ công an xã và phó trưởng công an xã đã đưa cháu M. về trụ sở để chăm sóc và động viên cháu.

"Sau khi hỏi han và nắm được địa chỉ gia đình M., chúng tôi đã tìm cách liên lạc với bố mẹ cháu bé nhưng không được, vì tại khu vực cháu sinh sống không có sóng điện thoại. Sau gần một ngày tìm cách liên lạc, đến chiều 1/7, công an đã liên hệ được với gia đình cháu, nhưng vẫn không thấy họ đến đón M. Rất may tại xã có một cán bộ văn phòng làm ở ủy ban cũng ở bản Háng Đồng C nên người này đã đưa cháu M. về nhà an toàn", Thượng úy Nhuận nói.

Cháu M. sau đó được chăm sóc và đến chiều 1/7, cán bộ xã Háng Đồng đã đưa cháu về gia đình an toàn (Ảnh: Hà Nhuận).

Được biết, tại xã Háng Đồng có 15 trường hợp là những người nghiện ma túy, và trường hợp của gia đình em M. là trường hợp đặc biệt khi cả bố và mẹ đều là những "con nghiện" lâu năm. Bà con sinh sống tại xã Háng Đồng 100% là người dân tộc, trình độ hiểu biết còn thấp, nhiều người còn không hiểu được tiếng kinh, nên việc vận động những đối tượng này cai nghiện rất khó khăn.

"Vào các ngày trong tuần, lực lượng Công an xã Háng Đồng phải cử cán bộ xuống từng thôn, bản để tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, tránh xa tệ nạn ma túy, đồng thời chúng tôi cũng vận động cho những đối tượng nghiện này đi cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện của địa phương", lãnh đạo Công an xã Háng Đồng chia sẻ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/6, trên đường công tác từ bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, Sơn La) về trụ sở xã, tổ công tác công an xã đã phát hiện một cháu gái dân tộc Mông đi lang thang một mình trong rừng đặc dụng Tà Xùa.

Tổ công tác đã dừng lại hỏi thăm, bé gái giới thiệu tên là M., năm nay 11 tuổi, ở bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng (cách hơn một giờ đi bộ). Cháu M. cho biết, bố mẹ cháu nghiện ma túy, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, do đói quá nên cháu đi tìm bố mẹ và bị lạc.

Tổ công tác sau đó đã đưa cháu bé về trụ sở xã Háng Đồng, mua đồ ăn, bố trí chỗ ngủ cho cháu.

Trần Thanh