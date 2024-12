Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.

Cơ thể bé gái có nhiều vết thương do bị đánh (Ảnh: người dân cung cấp).

Trước đó, ngày 22/12, Công an phường Bình Hòa nhận được tin báo có người đánh đập trẻ em tại khu nhà trọ ở tổ 12A, khu phố Đồng An 3, nên đến làm việc.

Tại đây, công an xác định người bị đánh là bé gái 10 tuổi đang học lớp 4, trường Tiểu học Bình Hòa. Bé gái bị rách môi, nhiều vết thương ở tay, lưng, vai, được người mẹ đưa vào cơ sở y tế thăm khám. Nghi can đánh bé gái là cha dượng, người đàn ông này bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người cha dượng khai do bé gái không trông em, để em bò ra khỏi phòng trọ nên bực tức dẫn đến vụ việc. Sau khi lấy lời khai người đàn ông này, đồng thời làm việc với mẹ của bé gái, công an đã cho người đàn ông được về phòng trọ.

Theo người dân, bé gái ở trọ tại đây cùng với mẹ ruột, cha dượng và một em gái hơn 1 tuổi.

Một người phụ nữ sống ở đây cho biết, bé gái rất ngoan, tự đạp xe đi học, hết buổi học thì ở nhà giữ em, cho em ăn... Nhiều người sống quanh dãy phòng trọ kể thêm, bé gái bị đánh nhiều lần và hàng xóm từng phản ánh với người mẹ, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Ngày 22/12, người dân bức xúc việc bé gái bị đánh dã man, cơ thể có nhiều vết thương nên hàng xóm gọi điện báo công an.

"Nhìn bé tội lắm, 10 tuổi rồi mà thân hình nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa. Cơ thể lúc nào cũng có vết thương, chúng tôi hỏi, nhưng em không dám nói là bị đánh", một người dân cho biết.

Trao đổi với Dân trí, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo các đơn vị có hướng xử lý triệt để và tốt nhất cho bé gái.