Bầu trời Hà Nội tối sầm sau mưa, xe cộ bật đèn pha lưu thông giữa ban ngày

Cơn mưa lớn sáng nay gây ngập úng một số tuyến đường Thủ đô

Sau cơn mưa lớn sáng nay, bầu trời Hà Nội vẫn bao phủ một lớp mây đen dày đặc khiến đường phố Thủ đô trở nên tối sầm lại, các phương tiện lưu thông vẫn bật đèn pha dù đã sau 7h sáng.

Xe cộ lưu thông trên tuyến đường Trần Quang Khải vào 7h15 sáng nay, nhiều phương tiện đã bật đèn pha để dễ quan sát khi di chuyển trên đường, đặc biệt là ôtô.

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khu vực Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng.

Xe cứu thương chạy trên phố Tràng Tiền vào thời điểm 8h sáng cũng sáng đèn để thuận tiện cho việc lưu thông.

Khoảng 8h30, cơn mưa đã bớt nặng hạt nhưng bầu trời vẫn âm u, lượng xe cộ lưu thông ngoài đường khá đông đúc.

Dòng xe sáng đèn tấp nập lưu thông trên đoạn đường Nguyễn Trãi hướng lên Ngã Tư Sở.

Thời điểm mưa lớn vào sáng sớm nên một số tuyến đường cũng rơi vào tình trạng ngập úng khi nước chưa kịp thoát. Ghi nhận tại đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân), con đường vốn đã khó đi lại với người dân lại càng thêm khổ sở hơn khi nước ngập lại khiến đường trở nên lầy lội. Điểm sâu nhất khoảng 40 cm.

Tại khu vực Đại lộ Thăng Long, mặt đường ngập nước khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.