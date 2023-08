Bắt cá khủng dưới chân đập Trị An

Sau 2 tuần xả lũ, trưa ngày 25/8, Hồ Trị An đóng cửa lũ. Hàng nghìn người dân huyện Vĩnh Cửu và khu vực lân cận đã đổ về chân đập hồ Trị An bắt cá khủng như tra dầu, lăng, mè, leo... khi nhà máy thủy điện đóng đập xả lũ.

Theo anh Lê Văn Phát (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) mỗi khi thủy điện Trị An xả lũ, cá từ hạ nguồn theo con nước ngược dòng lên phía đập, khi đụng phải đập tràn thì tụ lại tại đây.

Vì vậy khi đập ngừng xả tràn, rất đông người dân khu vực lân cận đã kéo nhau đến bắt cá.

Đúng 13h, ngay khi đập tràn thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đóng cửa xả lũ, bên dưới đập tràn, nước vẫn đang còn cuồn cuộn chảy. Hàng trăm người dân đứng chờ sẵn hai bên bờ đã lao ra giữa dòng nước.

Họ di chuyển trên những chiếc thuyền nhỏ, trên phao tự chế, tay thì cầm lưới, chài, vội vàng chọn cho mình một vị trí thuận lợi rồi quăng chài, thả lưới.

Theo ghi nhận, năm nay lực lượng công an Thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) đã cấm người dân dùng chích điện xuống bắt cá. Lượng người dân đến xem cũng đông hơn mọi năm. Hầu hết người dân tham gia bắt cá đi theo nhóm, mục đích chính là vui.

"Nhóm có 3 anh em ở gần đây, tham gia bắt cá cho vui vì một năm có 1 đợt. Cá bắt về anh em nấu ăn hoặc làm bữa liên hoan", anh Phát chia sẻ. Cũng có nhiều nhóm ngư dân bắt cá bán cho thương lái. Không khí bắt cá rất sôi động. Mỗi nhóm chọn từng vùng nước để quăng lưới.

Trước đó, ngày 10/8, do mực nước hồ vượt mực nước lũ, trong khi lưu lượng nước về hồ cao, đạt 1.200m3/s. Do đó, Công ty Thủy điện Trị An đã xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Một nhóm người dân thị trấn Vĩnh Điện bơi qua khu ghềnh đá để quăng lưới. Theo người dân, khu vực ghềnh đá thường có nhiều cá to.

Sau hơn 30 phút thả lưới, hai người dân bắt được con cá mè nặng hơn 10kg.

Nhiều thương lái đợi sẵn trên bờ để hỏi mua số cá khủng do người dân bắt được tại chân đập Trị An.

Nụ cười của một người dân bắt được con cá chép to tầm 3-4kg.

Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực phía Nam, không chỉ đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, thủy điện Trị An còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du. Thủy điện Trị An khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Hiện nhà máy có bốn tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Dự kiến đến quý 1-2025, Nhà máy thủy điện Trị An sẽ đưa thêm hai tổ máy với công suất 200MW vào vận hành.