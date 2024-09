Bão Yagi diễn biến phức tạp, Thanh Hóa sơ tán hơn 1.000 người

Chiều 7/9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão Yagi, dự kiến từ tối ngày 7 đến sáng 8/9, trên địa bàn tỉnh này sẽ xảy ra mưa cục bộ, mưa to đến rất to.

Cụ thể, dự kiến lượng mưa phổ biến ở khu vực phía nam, tây nam từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực phía bắc, tây bắc như các huyện: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bá Thước và Quan Hóa, lượng mưa có khả năng đạt 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân huyện Mường Lát (Thanh Hóa) sơ tán ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét (Ảnh: Hải Đăng).

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 610 hồ chứa thủy lợi. Hiện tại, nguồn nước của 566/610 hồ cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất, có 338/610 hồ đầy nước, số hồ chưa đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới là 44 hồ (trong đó 26 hồ chứa đang được thi công).

Theo thống kê của địa phương này, tính đến 13h ngày 7/9, trên địa bàn có 1 người bị thương do cây đổ đè vào người; 74 căn nhà bị tốc mái và hư hại do cây đổ, sạt lở; gần 35ha hoa màu của người dân bị đổ gãy…

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà bị tốc (Ảnh: Hải Đăng).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, cuối giờ chiều ngày 7/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Để chủ động ứng phó với hoàn lưu bão Yagi, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các huyện trên địa bàn tổ chức sơ tán 296 hộ dân với 1.134 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh này có lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50mm, có nơi trên 50mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn 11 huyện miền núi.

Lực lượng Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) hỗ trợ nhân dân khơi thông dòng chảy (Ảnh: Khánh Trình).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở Thanh Hóa do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do dòng chảy ở cấp 1. Mặc dù bão Yagi không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn trên diện rộng đã xuất hiện.

Nhằm giảm thiểu những thiệt hại do bão số 3 gây ra, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ đến các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) giúp nhân dân phát quang đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh.