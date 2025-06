Bão Wutip hình thành trên Biển Đông, có thể không vào đất liền nước ta

Theo dự báo, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 11/6 (Ảnh: NCHMF).

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Trung có thể có một đợt mưa lớn.

Ngày và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 11 đến 13/6, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến tại khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi) 100-300mm, có nơi trên 450mm; khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong vòng 6h.

Ông Lâm cho biết diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới, bão.

Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam tăng cường hoạt động nên dự báo ngày và đêm 11/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy dự báo bão số 1 sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và ít có khả năng đi vào đất liền của Việt Nam.

Theo ông Huy, ngày 12/6, tâm bão số 1 có khả năng cách bờ biển Huế - Quảng Trị khoảng 250-300km về phía Đông và bắt đầu chuyển hướng đi lên phía Bắc vào đảo Hải Nam của Trung Quốc trong ngày 13/6 sau đó đi vào bán đảo Lôi Châu ngày 14/6.

Chuyên gia cảnh báo bão số 1 có thể có gió mạnh lên cấp 10, giật cấp 11 và cấp 12 khi ở trên Biển Đông khu vực phía Nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Khu vực ven biển miền Trung của Việt Nam từ Quảng Nam tới Hà Tĩnh có thể có gió cấp 6-7 trong ngày 12 và 13/6, thi thoảng sẽ có những cụm gió giật mạnh cấp 9-10 trong phạm vi nhỏ và không kéo dài.

Theo ông Huy, bão sẽ gây ra lượng mưa tương đối lớn (150-250mm) ở khu vực ven biển và trung du từ Quảng Ngãi tới Hà Tĩnh trong các ngày từ 11 đến 13/6; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa từ 80-120mm trong giai đoạn này. Cần đề phòng có những cơn mưa cục bộ quãng ngắn với lượng mưa lớn 120mm/2 giờ ở khu vực Đà Nẵng tới Quảng Bình có thể gây ngập cục bộ tạm thời.

Bên cạnh đó, ông Huy nhận định hoàn lưu bão không đi vào đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.