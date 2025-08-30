Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày 30/8 do ảnh hưởng của bão số 6, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Riêng đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Lúc 19h ngày 30/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Hà Tĩnh - phía Bắc Quảng Trị và Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

Người dân thành phố Huế vật lộn với nước lũ vào tháng 6 (Ảnh: Tuấn Hiệp).

Đến 1h ngày 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, sức gió cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m, biển động.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 30/8 đến 31/8 Thanh Hoá - Hà Tĩnh có mưa lớn với lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Tại Trung du và đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.