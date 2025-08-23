Bão số 5 vừa hình thành, đang tăng cấp và di chuyển nhanh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 8h sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, chiều 24/8, bão di chuyển vào vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị với cường độ cấp 12 và đến ngày 25/8 bão di chuyển vào đất liền Nghệ An đến Quảng Trị.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Bên cạnh đó, đêm 24-27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 5 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m, biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.