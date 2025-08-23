Bão số 5 có thể hình thành trong 3-6 tiếng tới, hướng vào đất liền nước ta

Sáng 23/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 1h, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông với cường độ mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 24 giờ tiếp theo bão số 5 sẽ đi vào vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 10.

Theo dự báo, trong 24-48 giờ tiếp theo, bão sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ cường độ mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Sau đó bão tiếp tục di chuyển nhanh hướng Tây Tây Bắc đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị.

Vùng biển từ Nghệ An đến Huế là khu vực bị tác động trực tiếp bởi bão số 5 sắp hình thành (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của của áp thấp nhiệt đới (sau mạnh lên thành bão), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 141 của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Thủ tướng yêu cầu các địa phương liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp.

Trong đó, các tỉnh, thành phố ven biển cần tập trung chỉ đạo, triển khai ngay biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra dông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Thủ tướng lưu ý địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Đặc biệt, các đơn vị cần bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó.

Trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quan trắc, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão; các trung tâm du lịch; các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4, Quân Khu 5 và các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu...