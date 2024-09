Bão số 3 gây gió mạnh, mưa lớn, Thủ tướng lưu ý người dân hạn chế ra đường

Công điện thứ 3 về việc tập trung ứng phó bão Yagi và mưa lũ sau bão vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành.

Công điện được gửi tới bí thư, chủ tịch 25 tỉnh, thành phố - những nơi chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, cùng bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6/9, bão số 3 đã đi vào vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Cây đổ trên đường phố Quảng Ninh (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ 7/9, bão ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa lớn (lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm) nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở trung du và miền núi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và Nhà nước.

"Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết; quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn", theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bão Yagi đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ khiến hàng chục nghìn hộ dân tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình phải sơ tán khẩn cấp.

Theo quyết định được đưa ra ngày 6/9, gần 6,5 triệu học sinh tại 14 tỉnh, thành được cho nghỉ học để tránh bão. 4 sân bay tạm thời đóng cửa và giao thông ở các thành phố lớn ùn tắc nghiêm trọng khi mưa dông trước bão.

Nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ lũ lụt, sạt lở và lũ quét đe dọa nhiều khu vực.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Yagi là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua tại Việt Nam, với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17 - mức cao nhất, có khả năng đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn.

Bão Yagi cũng có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông (ngày 2/9) cấp 8, đến hơn 2 ngày sau đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5/9 và điều này tương đối hiếm gặp trong lịch sử đối với bão trên Biển Đông.

Thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn một ngày là điều chưa từng có trong lịch sử, theo ông Khiêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 6h sáng 7/9, sức gió gần tâm bão là 166 km/h. Tâm bão cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 160km, với tốc độ 15-20km/h theo hướng tây tây bắc, dự kiến trưa nay đi vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 11-12.

Bão sau đó đi vào Đông Bắc Bộ với sức gió cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo hôm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông.

Cảnh báo đêm 8/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.