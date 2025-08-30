Bão Nongfa di chuyển nhanh, nhiều nơi bị ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).

Lúc 10h, tâm bão đang hoạt động trên khu vực biển Hà Tĩnh - Huế, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30km/h.

Theo dự báo, khoảng 19h ngày 30/8, bão Nongfa đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị.

Đến 7h ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Bão Nongfa gây mưa to đến rất to nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Huế (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4,5m, biển động mạnh.

Vùng biển Thanh Hóa - Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng dự báo từ trưa 30/8, ven biển Nghệ An - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Theo dự báo, ngày 30/8 hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm; khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.