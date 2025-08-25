Bão Kajiki mạnh cấp 12-14 khi đổ bộ đất liền từ trưa đến chiều nay

Lúc 6h ngày 25/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Kajiki đang mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông và cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão Kajiki sẽ đổ bộ đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh đến Nam Thanh Hóa từ trưa đến chiều tối 25/8 (Ảnh: NCHMF).

Theo ông Khiêm, đêm qua đến sáng sớm nay, khu vực đặc khu Hoàng Sa đã có gió mạnh, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sáng nay gió bắt đầu mạnh.

Ông Khiêm nhận định khi đổ bộ đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh đến Nam Thanh Hóa từ khoảng đầu giờ chiều đến chiều tối nay, bão Kajiki mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-17. Đây là cấp gió rất mạnh và nguy hiểm. Gió rất mạnh, sóng cao, nước dâng cao và mưa lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống đê điều các khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết nhiều trạm đã ghi nhận gió mạnh, trạm Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; trạm Cô Tô cấp 6, giật 9; trạm Bãi Cháy cấp 6, giật 8; trạm Hòn Ngư cấp 7, giật 8; trạm Cồn Cỏ cấp 6, giật 8.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Do ảnh hưởng của bão, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ có gió mạnh cấp 8-11, giật 12-14; khu vực từ Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió cấp 12-14, giật 15-16; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió cấp 6-8, giật 9-10.

Ngày 25-26/8, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa - Huế mưa to phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm; khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mưa rất to phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 700mm, có nơi trên 200mm/3 giờ.