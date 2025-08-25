Bão Kajiki có thể đổ bộ đất liền Quảng Trị từ trưa nay, mạnh cấp 12-14

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp Ban chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão Kajiki (bão số 5), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4 và kết nối trực tuyến với các điểm cầu.

Nhiều tuyến đê nguy cơ mất an toàn

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết từ 12h đến 18h hôm nay, bão bắt đầu đổ bộ khu vực Quảng Trị. Thời gian bão mạnh nhất là khoảng 15-17h, thời điểm này bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 16-17 trên khu vực đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão Kajiki (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Về tình hình đê điều, ông Hiệp cho hay hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu (Ninh Bình 9 điểm; Thanh Hóa 1 điểm, Hà Tĩnh 15 điểm; Quảng Trị 14 điểm; Huế 4 điểm) và 4 công trình đang thi công dở dang.

Theo ông Hiệp, các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%, nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão Kajiki mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế).

Trong đó, ông Hiệp cho hay tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp; tuyến đê biển Quỳnh Thọ (Nghệ An) trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình; các tuyến đê Hội Thống, Lộc Hà, Cẩm Nhượng, Hải - Hà - Thư, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển.

Đến 6h sáng nay, các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người. Các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết toàn bộ lực lượng của Quân khu 4 duy trì chế độ ứng trực 100%, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia gia cố tuyến đê xung yếu ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đồng thời cùng nhân dân chằng chống nhà cửa, phòng ngừa thiệt hại.

Để chủ động ứng phó khi bão đổ bộ, 21 cụm phòng thủ khu vực và 84 đồn biên phòng trong Quân khu 4 đã dự trữ 426 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu (gạo, mì tôm, lương khô...) để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp bị chia cắt, theo ông Bình.

Quân khu 4 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 16.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 107.000 dân quân tự vệ để tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả và ứng phó với bão.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương từ Quảng Trị đến Thanh Hóa tập trung tất cả các lực lượng để ứng phó với bão, an toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu.

Ông Hà yêu cầu các địa phương, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Bão đổ bộ vào đất liền rất mạnh và các nguy cơ sau đó như mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất rất cao.

Về một số tuyến đê có nguy cơ cao như đê Hội Thống (Hà Tĩnh) và một số tuyến đê khác ở Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải tập trung tối đa các lực lượng để nhanh chóng gia cố, bảo vệ đê.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là phòng chống bão (Ảnh: VGP).

Nhấn mạnh gió bão rất mạnh, cường độ tương đương cơn bão Yagi năm 2024 nên rất nguy hiểm, Phó Thủ tướng giao các địa phương vận động người dân không ra đường và các phương tiện không lưu thông trong khoảng thời gian bão hoạt động từ 11h đến khi không còn gió bão ảnh hưởng tại các vùng bị ảnh hưởng.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, hoàn lưu cơn bão này kéo dài nên rất nguy hiểm. Sau bão sẽ có mưa rất lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức cao. Các địa phương cần xác định các vùng xung yếu để điều động lực lượng, đưa phương tiện vào trong để phòng ngừa các nguy cơ như chia cắt đường..., theo yêu cầu của Phó Thủ tướng.

Bên cạnh đó, các bộ ngành, địa phương liên quan cũng được yêu cầu chủ động phối hợp, đề xuất, điều tiết tổng thể về các thủy điện, hồ chứa đảm bảo an toàn.