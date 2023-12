Bão Jelawat suy yếu trước khi vào Biển Đông

Chiều 18/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Jelawat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền nam Philippines. Lúc 13h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25km/h và tiếp tục giảm cường độ. Chiều 19/12, khi nằm trên vùng biển phía đông nam đảo Palawan (Philippines), sức gió chỉ còn ở cấp 6, giật cấp 8

Với cường độ trên, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực nam Biển Đông và suy yếu dần, sau đó tan trên biển. Cơ quan khí tượng cho biết áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat ít nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hiện, một số mô hình dự báo quốc tế như Nhật Bản, Hải quân Mỹ đã dừng cập nhật dự báo về hình thái trên.

Từ đầu năm đến nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông ít hơn so với trung bình nhiều năm. Đây là đặc điểm chủ yếu trong những năm El Nino. Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 tháng đầu năm 2024, khu vực cũng ít khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Bão Jelawat đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu trước khi vào Biển Đông (Ảnh: VNDMS).

Trên đất liền, một đợt không khí lạnh tăng cường khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ rạng sáng 19/12. Những ngày tới, khu vực tiếp tục rét đậm, rét hại kèm theo mưa nhỏ khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C; riêng khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C nguy cơ gây ra hiện tượng băng giá và sương muối.

Đồng thời từ ngày 19/12, từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Đồng thời, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chuyển rét khi mức nhiệt giảm thấp xuống ngưỡng 14-17 độ C, có nơi rét đậm.

Trên biển, từ ngày 19/12, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 5-7m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 5-7m, biển động mạnh.