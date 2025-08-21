Bão có thể sắp xuất hiện trên Biển Đông, miền Bắc mưa to

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia), cho biết đầu giờ chiều 21/8, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Theo dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão với xác suất 60-70% và di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới, theo ông Hưởng.

Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mạnh lên thành bão trong 2-3 ngày tới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Theo dự báo, diễn biến của vùng áp thấp này còn phức tạp, người dân cần theo dõi các bản tin chính thức tiếp theo.