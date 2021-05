Báo cáo các lãnh đạo chủ chốt kết quả bầu cử ngay sau ngày bỏ phiếu

Dân trí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử tới Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ... vào ngày 24/5/2021.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (Hội đồng) Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa diễn ra ngày hôm qua, ngày 18/5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bầu cử ngày 18/5.

Quyết tâm bầu cử đúng thời gian dù dịch Covid-19 phức tạp

Thông báo nêu rõ, qua xem xét các báo cáo, ý kiến của các địa phương và kết quả kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có thể khẳng định cho đến nay mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021.

Tất cả các địa phương đều quyết tâm hoàn thành bầu cử đúng thời gian, kể cả các địa phương đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng,…

Trong đó, công tác nhân sự đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước, nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao. Công tác tổ chức để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định pháp luật cho thấy việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện truyền thông và tổ chức vận động bầu cử trực tuyến ở hầu hết các địa phương là một sáng kiến áp dụng trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 mà cần áp dụng cả trong điều kiện bình thường, giúp số lượng cử tri được tiếp xúc nhiều hơn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học, chủ động, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và khu vực đang diễn biến rất phức tạp, bùng phát ở một số địa phương, lan rộng nhiều tỉnh, thành trong cả nước; nhiều khu vực phải cách ly, phong tỏa hoặc giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau; tình hình thiên tai, mưa, bão lụt, an ninh trật tự có thể diễn biến bất thường, vì vậy tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Báo cáo nhanh kết quả bầu cử vào ngày 24/5

Thông báo cũng nêu nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng bầu cử quốc gia lưu ý để các cơ quan, tổ chức hữu quan, các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện tốt.

Trước hết là việc chủ động xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình từng địa phương địa bàn và triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tổ chức diễn tập kỹ càng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp cũng như sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về thiên tai, bão lũ, về an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các tình huống tụ tập đông người, đình công, lãn công, gây rối,… nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn.

Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho nhân sự làm công tác bầu cử, nhất là nhân sự tham gia tổ bầu cử. Cần dự phòng nguồn nhân lực kịp thời bổ sung cho các tổ bầu cử khi phải thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung và kịp thời thay thế cho các nhân sự làm công tác bầu cử trong trường hợp là F0 hoặc phải cách ly theo yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn tại văn bản số 225 ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tổ chức xét nghiệm cho tất cả các nhân sự tham gia công tác bầu cử, nhất là tại các tổ bầu cử và địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh. Địa phương nào có khó khăn về nguồn lực thì cần phản ánh kịp thời với Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để có điều tiết và hỗ trợ như đối với tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thời gian vừa qua.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa được lưu ý là Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, nhất là báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về những vấn đề phát sinh đến nhân sự ứng cử và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Kịp thời rà soát, cập nhật số lượng cử tri thực tế trên địa bàn đến trước ngày bầu cử, nhất là các trường hợp đang bị cách ly ở địa phương khác nhằm bảo đảm quyền của cử tri cũng như đảm bảo tỷ lệ đi bầu cao nhất.

Hội đồng giao Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền rà soát các quy định của pháp luật để hướng dẫn trường hợp cử tri cách ly ở một xã khác nhưng trong cùng một huyện thì có thể thực hiện bầu 3 cấp (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện) theo đề nghị của địa phương. Linh hoạt tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử tại các địa bàn trong diện thực hiện giãn cách xã hội hoặc khu vực cách ly tập trung hoặc khu vực phong tỏa phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trường hợp có tình huống phát sinh bất ngờ như mưa bão, lũ thì cần có phương án dự phòng các thùng phiếu phụ, các thùng phiếu lưu động. Hoàn thành việc tổ chức vận động bầu cử của các ứng cử viên bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật và không có tiêu cực trong vận động bầu cử.

Đối với những khu vực có nhu cầu bầu cử sớm, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có văn bản sớm đề nghị để Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định và kịp thời hướng dẫn nếu có vấn đề phức tạp phát sinh.

Trong ý kiến kết luận, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm phong, vận chuyển hòm phiếu, tổ chức kiểm phiếu, báo cáo nhanh kết quả bầu cử tại địa phương mình gửi Hội đồng bầu cử quốc gia.

Vào ngày 23/5/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ bố trí bộ phận thường trực tại tòa nhà Quốc hội để theo dõi cuộc bầu cử, đồng thời thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận báo cáo, phản ánh từ các địa phương. Đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố báo cáo nhanh kết quả bầu cử ở địa phương mình trong ngày 23/5 để Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia kịp thời tổng hợp, có báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử trong cả nước gửi Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ và các thành viên trong Hội đồng bầu cử vào ngày 24/5.

Phương Thảo