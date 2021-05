Điểm nóng Covid-19 Bắc Giang, Bắc Ninh "quay cuồng" trước ngày bầu cử

Dân trí Số ca bệnh mới vẫn tăng lên, thêm những địa bàn phải cách ly mỗi ngày, lãnh đạo Bắc Giang, Bắc Ninh nêu nhiều khó khăn cần tháo gỡ khi đã sát ngày bầu cử Quốc hội khóa XV mà dịch vẫn căng thẳng.

Đây là hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về công tác bầu cử được tổ chức từ đầu năm 2021 tới nay.

Vấn đề được nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 18/5. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ và các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo của một số cơ quan là thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia (Chính phủ, UBTWMTTQVN, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Y tế).

Covid-19 khiến danh sách cử tri biến động lớn

Theo Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày, đến nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

"Đến nay, các tổ chức phụ trách bầu cử đã giải quyết các kiến nghị, phản ánh về người ứng cử, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật, chú trọng các vùng xung yếu, vùng sâu, vùng xa và các ''điểm nóng'' có thể xảy ra trên địa bàn", Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong triển khai bầu cử tại các địa phương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản với những phương án cụ thể và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử.

Một số khó khăn, vướng mắc cũng đã được người đứng đầu Bộ Nội vụ nêu rõ. Như do tác động của dịch bệnh Covid-19, việc thống kê, rà soát, lập danh sách cử tri có biến động nhiều do nhiều cử tri đi làm ăn xa hoặc có người di cư từ nơi khác đến; cử tri ở các khu công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề về nơi cư trú.

Bộ trưởng Nội vụ cảnh báo, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường ở một số địa phương sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại nơi có vùng dịch.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại hội nghị.

"UBND các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử; tập trung cao độ công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Đồng thời có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho công tác bầu cử trong bối cảnh có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh", người đứng đầu Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Bỏ phiếu sớm 1-2 ngày tại các khu vực phải cách ly?

Từ đầu cầu TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo phương án tổ chức bầu cử tại địa phương có số lượng đơn vị hành chính lớn nhất cả nước này. Hà Nội có tới 30 đơn vị hành chính cấp huyện với hơn 10 triệu người cư trú, trong đó hơn 8,3 triệu cử tri có hộ khẩu thường trú. Thủ đô được xác định là địa bàn cần đặc biệt chú ý khi đây là trọng điểm hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, cũng là vùng dịch Covid-19 phức tạp hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo HĐND Hà Nội thông tin cụ thể về những khó khăn, vướng mắc với những khu vực đang bị phong tỏa, cách ly trên địa bàn. Ông Tuấn khẳng định, thành phố đã có kịch bản cho vấn đề này, tất cả các đơn vị tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 23/5 theo kế hoạch.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết Đà Nẵng cũng trình bày, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn không có nút thắt lớn ngoài việc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đà Nẵng có hàng chục điểm cách ly với gần 6.500 người là F1, F2 đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Đây chính là việc cần phải tính trong cuộc bầu cử ít ngày tới.

Đến nay, hơn 500 điểm bỏ phiếu tại Đà Nẵng đều được diễn tập bỏ phiếu. Lực lượng đảm bảo công tác bầu cử đến nay đều đã được xét nghiệm Covid-19. Đà Nẵng cũng đang triển khai rà soát để mỗi hộ gia đình trên toàn thành phố sẽ có ít nhất 1 người đại diện được xét nghiệm để rà soát nguồn bệnh trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cập nhật tình hình tại ổ dịch phức tạp nhất cả nước hiện nay. Theo ông Dương, tính đến 0h hôm nay, 18/5, Bắc Giang đã phải dừng hoạt động 4 khu công nghiệp lớn, phong tỏa toàn bộ huyện Việt Yên, huyện lớn nhất của tỉnh, hiện tập trung hơn 100.000 công nhân. Ngoài ra, 3 huyện khác của Bắc Giang cũng phải thực hiện giãn cách xã hội.

Chủ tịch Bắc Giang cho biết, tỉnh đang tính toán việc tổ chức bầu cử tại các bệnh viện dã chiến mới thành lập trên địa bàn. Sơ tính, có khoảng 500-600 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 3 bệnh viện dã chiến khác nhau.

Ngoài ra, thách thức khác là việc tổ chức bỏ phiếu ở những điểm cách ly tập trung ở các khu công nghiệp, nơi mỗi điểm có tới hàng nghìn người. Bắc Giang đang tính đến việc tổ chức thêm các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tính tới phương án lập hòm phiếu phụ, bảo hộ cho thành viên các tổ bầu cử đi mang hòm phiếu vào những điểm cách ly tập trung. Việc này cũng dẫn tới một khó khăn cần tháo gỡ là chi phí dành cho bầu cử đội lên nhiều do những đơn vị từ 1 hòm phiếu chính phát sinh thêm đến 4-5 hòm phiếu phụ.

Khó khăn khác là sự thay đổi danh sách cử tri do tình trạng dịch bệnh đang lây lan. Các lực lượng tại Bắc Giang đang phải ngày đêm căng mình rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri vì nhiều trường hợp, chỉ 1 ca F0 phát sinh là cả ngàn người liên quan phải cách ly, thay đổi điểm bỏ phiếu so với kế hoạch.

Tương tự, từ "điểm nóng" Covid khác, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan báo cáo, tỉnh này đang có nhiều ổ dịch khác nhau khiến 2 trong số 8 thành phố/huyện trên địa bàn phải thực hiện cách ly xã hội, 5 địa phương khác phải giãn cách. Trên toàn địa bàn có 36 khu cách ly tập trung.

"Số lượng các ca F0 vẫn tăng lên hàng ngày mà lo nhất là những điểm dịch liên quan đến các khu công nghiệp. Mỗi ngày, giữa Bắc Ninh, Bắc Giang cũng có hàng chục nghìn công nhân là người của 2 tỉnh qua lại làm việc, dòng di chuyển rất lớn, khó kiểm soát" - bà Lan trình bày.

Danh sách cử tri thay đổi, biến động lớn do tình hình dịch bệnh, theo đó, cũng là thách thức lớn với công tác chuẩn bị bầu cử tại Bắc Ninh. Thực tế, có nhiều cử tri đã bị cách ly ở xã, thậm chí ở huyện khác so với nơi cư trú, nơi lập danh sách cử tri mà vẫn phải có phương án đảm bảo quyền bầu cử của những người này.

Bí thư Bắc Ninh đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia có hướng dẫn cụ thể, cho phép những địa phương bị phong tỏa hoặc có điểm cách ly được bỏ phiếu sớm 1-2 ngày để các lực lượng tập trung lo trước việc tại các khu vực phức tạp, giúp giãn các nội dung phải tiến hành trong ngày 23/5 tới.

Phương Thảo