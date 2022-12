Băng tuyết phủ trắng đèo Ô Quý Hồ, dự báo sáng mai tràn xuống Sa Pa

Băng tuyết cũng đang phủ trắng rừng già Ý Tý cao hơn 2.000 mét của huyện biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai và khu vực đỉnh núi Ky Quan San cao gần 3.000 mét giáp ranh giữa huyện Bát Xát (Lào Cai) với huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu).

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo sáng mai băng tuyết sẽ tràn xuống thị xã du lịch quốc gia Sa Pa và khu du lịch Ý Tý.

Hiện nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh Lào Cai giảm thấp nhanh chóng, trời chuyển rét đậm.

Thời tiết vùng thấp Lào Cai có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ đang giảm thấp dần.

Dự báo đêm ngày 17/12, rạng sáng ngày 18/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống các địa phương trong tỉnh Lào Cai khiến nền nhiệt giảm thấp nhanh chóng.

Trời chuyển rét đậm, vùng cao rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng đến rất nặng.

Đêm nay 17/12, dự báo nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 9 - 11 độ C, vùng núi thấp hơn từ 3 - 5 độ C, thị xã Sa Pa giảm tới 0 - 2 độ C.

Các khu vực vùng núi cao trong tỉnh Lào Cai như Sa Pa, Ý Tý, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai cần đề phòng băng tuyết, sương muối xuất hiện gây hại.

Một số hình ảnh băng tuyết phủ trắng đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa ), Ý Tý và núi Ky Quan San chiều 17/12 do bạn đọc và khách du lịch cung cấp cho Dân trí:

Cây rừng trên đèo Ô Quý Hồ phủ trắng băng tuyết

Kỳ thú hoa tuyết khổng lồ trên núi Ky Quan San

Băng tuyết tạo nên phong cảnh kỳ thú của núi rửng Hoàng Liên trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ.

Băng tuyết trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) đang thu hút du khách tới thăm quan, khám phá và check-in.

Băng tuyết phủ trắng rừng già Ý Tý (Bát Xát) trên độ cao hơn 2.000 mét.