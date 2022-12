Cuối tuần này miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi, phân tích và dự báo diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (13-23/12), đơn vị nhận định có một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến đất liền cũng như vùng biển nước ta.

Cụ thể, khoảng từ ngày 16-17/12, có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Băng giá phủ kín đỉnh Mẫu Sơn - Lạng Sơn hồi tháng 2/2022. (Ảnh: Lý Quang Vinh).

"Từ gần sáng ngày 17/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài", ông Lâm cho biết.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C và nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Về thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-4m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.