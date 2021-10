Ban Tiếp công dân Trung ương dự báo "điểm nóng" cuối năm

Dân trí Khi Covid-19 được kiểm soát, khiếu kiện sẽ tập trung vào lĩnh vực đất đai, đặc biệt là đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án, việc thực hiện chế độ chính sách, quản lý kinh doanh chợ.

Thông tin từ Ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ, 9 tháng qua trụ sở tiếp công dân Trung ương đã tiếp thường xuyên trên 4.100 lượt công dân đến trình bày gần 1.400 vụ việc; 134 lượt đoàn đông người. So với cùng kỳ năm 2020, số lượt tiếp giảm trên 37%, số vụ việc giảm 33,7% và số lượt đoàn đông người giảm 50%.

Ban Tiếp công dân Trung ương đã tham mưu, báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với 26 vụ việc phức tạp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hà Đông và các địa phương để vận động và thuyết phục công dân trở về địa phương; đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh, không để xảy ra diễn biến xấu, nhất là đối với những trường hợp công dân khiếu kiện lưu trú dài ngày tại đây.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại số 01 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội (Ảnh: T.Hải).

Cơ quan này cũng đã thành lập tổ công tác hoặc tham gia phối hợp nắm tình hình, kiểm tra một số vụ việc cụ thể: vụ việc công dân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa chung cư Intracom 1, phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vụ việc 32 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại khu thủy sản, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình để thực hiện công trình xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh.

Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài tại Hà Nội; một số vụ việc khiếu nại, đông người, phức tạp tại huyện Văn Giang, Hưng Yên liên quan đến thực hiện các dự án đất dịch vụ trên địa bàn huyện.

Từ nay tới cuối năm, nếu dịch bệnh được kiểm soát, dự báo tình hình khiếu kiện sẽ tăng đột biến; các công dân sẽ tiếp tục quay trở lại để khiếu kiện, phát sinh khiếu kiện mới trong quá trình các địa phương triển khai thực hiện các dự án để đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội.

Khiếu kiện chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, đặc biệt là đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án ở địa phương (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Khu đô thị Thủ Thiêm - TPHCM, Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau... ), việc thực hiện chế độ chính sách, quản lý kinh doanh chợ.

"Các vụ việc công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương sẽ là những vụ việc phức tạp, đã được các cấp, các ngành giải quyết và kiểm tra, rà soát, nhiều vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, tình trạng công dân không đồng ý nội dung giải quyết đơn khiếu nại chuyển sang tố cáo người có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới sẽ tăng"- Ban Tiếp công dân Trung ương dự báo.

Đáng chú ý, Ban Tiếp công dân Trung ương đã kiến nghị Bộ Công an đẩy nhanh việc bổ sung trụ sở tiếp công dân Trung ương vào danh mục các mục tiêu quan trọng do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

