Bãi cấu kiện bê tông "lạ" bên đường mòn Hồ Chí Minh

Bãi tập kết trái phép trên đất rừng sản xuất

Bãi tập kết cấu kiện bê tông nói trên nằm ngổn ngang bên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Tại bãi tập kết này hiện có hàng trăm ống cống bằng bê tông cỡ lớn, đá dăm và một lượng cấu kiện bê tông khác được chất như núi. Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi tập kết này đã tồn tại gần một năm nay nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý.

Cấu kiện bê tông tập kết trái phép trên đất rừng sản xuất.

"Tôi cũng không rõ bãi tập kết này của ai nhưng có từ năm ngoái rồi, họ dùng máy móc đến đúc trụ bê tông và tấm lát kè sông rồi chất đống ở đấy", một người dân cho hay.

Trao đổi với Dân trí, ông Đỗ Mười, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh cũng xác nhận, bãi tập kết này là trái phép, đặt trên đất rừng sản xuất thuộc các thửa đất số 59, 76, 592, 593, 594, tờ bản đồ số 29 của ông Nguyễn Đại Hạnh, bà Lê Thị Hương, thuộc thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh.

Không chỉ sử dụng đất sai mục đích, bãi tập kết này còn vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Được biết, bãi tập kết trái phép nói trên không phải do chính chủ đất mở ra mà cho một công ty xây dựng thuê lại để đúc cấu kiện bê tông, phục vụ cho công tác xây dựng các công trình. Không chỉ tập kết cấu kiện bê tông, đá sạn trái phép, bãi tập kết này còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường mòn Hồ Chí Minh, đấu nối sai quy định và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện khi máy móc hoạt động ngay dưới đường điện 220kv.

Nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

"Khu vực này là đất rừng sản xuất do một hộ dân mua lại từ nhiều người khác với diện tích khoảng 3ha. Hiện nay, đất này chưa chuyển đổi mục đích sử dụng do đó làm bãi tập kết là không đúng, chúng tôi sẽ cho tiến hành kiểm tra ngay", ông Đỗ Mười cho biết.

Xử lý dứt điểm tránh tiền lệ xấu

Sau khi nhận thông tin phản ánh từ báo chí, UBND xã Vĩnh Ninh đã tiến hành kiểm tra, làm việc và lập biên bản chủ đất đang có bãi tập kết cấu kiện bê tông trái phép.

Biên bản nêu rõ, ngay từ tháng 10/2021, UBND xã Vĩnh Ninh đã lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình sử dụng đúng mục đích đã ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ đất vẫn chưa chấp hành, còn tập kết các tấm đúc, ống bê tông, đá dăm…

Bãi tập kết trái phép này được chủ đất cho một công ty xây dựng thuê lại để đúc cấu kiện bê tông, phục vụ cho công tác xây dựng các công trình.

Theo bà Lê Thị Hương, chủ lô đất, bà đang cho công ty xây dựng thuê mặt bằng để đúc tấm bê tông và ống bi. Đến nay, thời hạn hợp đồng đã hết, chủ đất cũng đã nhiều lần yêu cầu đơn vị thu dọn các tấm đúc, ống bi để hoàn trả mặt bằng nhưng phía công ty chưa thực hiện được.

Đây là các thửa đất có mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, việc bà Lê Thị Hương cho các công ty xây dựng thuê mặt bằng để đúc bê tông là sử dụng đất không đúng mục đích. UBND xã Vĩnh Ninh yêu cầu bà Hương hoàn trả mặt bằng, trồng cây trên diện tích này trước ngày 30/5.

UBND xã Vĩnh Ninh yêu cầu chủ đất hoàn trả mặt bằng, trồng cây trên diện tích này trước ngày 30/5.

Về phía đơn vị truyền tải điện Quảng Bình, sau khi nắm bắt được thông tin cũng đã khẩn trường yêu cầu bên tập kết nhanh chóng di dời toàn bộ ống bê tông ra khỏi khu vực có thể gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Một vị lãnh đạo của truyền tải điện Quảng Bình cũng cho hay, đã chỉ đạo đơn vị quản lý trực tiếp thường xuyên theo dõi để kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm để đảm bảo an toàn lưới điện.

Truyền tải điện Quảng Bình đã di dời toàn bộ ống bê tông ra khỏi khu vực có thể gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Được biết, diện tích đất rừng sản xuất sử dụng sai mục đích nói trên nằm trong khu vực đang được quy hoạch để mở rộng thành phố Đồng Hới, do đó có rất nhiều tiềm năng trong tương lai. Cũng chính vì vậy, việc sử dụng sai mục đích nếu không được xử lý kịp thời sẽ tạo tiền lệ xấu, cũng như các bất cập có thể xảy ra liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất.