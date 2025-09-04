Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 4-5/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, riêng Bắc Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo dự báo, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng chiều và đêm 5/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày 4/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.