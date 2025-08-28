Ba trụ cột giúp Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động quyết liệt và nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế, kiến tạo không gian phát triển mới và tạo lập các động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 của cả nước, cũng như triển khai đồng bộ bộ tứ nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế về phát triển kinh tế tư nhân.

Thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức tuần lễ tài chính và công nghệ 2025 (Ảnh: Bình An).

Theo ông Nghị, chuỗi sự kiện hội tụ của 3 lĩnh vực cốt lõi gồm tài chính, công nghệ chuyển đổi số và công nghệ vi mạch bán dẫn.

Đây là những lĩnh vực được xác định trọng tâm để thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Đà Nẵng nói riêng và của nước ta nói chung.

“Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là một trong những quyết sách chính trị quan trọng và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Điều này đã được khẳng định trong Kết luận số 47 của Bộ Chính trị, trong Nghị quyết số 222 của Quốc hội về các kế hoạch chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, TPHCM và thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai cụ thể hóa chủ trương này”, ông Nghị cho hay.

Ông Nghị cho biết công nghệ chuỗi khối blockchain và công nghệ chip bán dẫn là 2 trong số 11 lĩnh vực công nghệ thuộc danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam. Đây là các công nghệ mà Việt Nam xác định cần ưu tiên tập trung nghiên cứu, phát triển và làm chủ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc diễn đàn (Ảnh: Bình An).

Trọng tâm đối với phát triển công nghệ blockchain Việt Nam đã tập trung vào 3 nhóm sản phẩm dịch vụ gồm tài sản số, tiền mã hóa và hạ tầng mạng blockchain, hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Đối với công nghệ bán dẫn tập trung vào nghiên cứu, phát triển sản xuất dữ liệu, thương mại hóa, chuyển giao công nghệ chip chuyên dụng, chip AI và chip IoT.

“Sự kết hợp ba trụ cột gồm tài chính, công nghệ và vi mạch bán dẫn lần này hướng đến một mục tiêu xuyên suốt là phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm mới của tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực”, ông Nghị nói.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với những thay đổi, biến động liên tục của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lĩnh vực tài chính cũng đang có những chuyển biến mạnh mẽ.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn hay tài chính xanh không còn là một khái niệm trừu tượng mà đã trở thành một trụ cột quan trọng, định hình tương lai của tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

“Sự kiện này không chỉ là dịp để Đà Nẵng quảng bá những tiềm năng, lợi thế của mình mà còn là nơi khởi đầu cho những hợp tác lâu dài, bền vững trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Thành phố Đà Nẵng đang quyết tâm, chủ động chuẩn bị các điều kiện và thể hiện sự cầu thị trong quá trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.